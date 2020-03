Paixão Sertaneja adere campanha de doação de sangue

Crédito: Divulgação

Não é somente a pandemia do Covid-19 que preocupa a Santa Casa de São Carlos. O estoque do banco de sangue apresenta número preocupante em todos tipos sanguíneos e sabendo disso, a Comissão Paixão Sertaneja pede para o segmento agropecuário aderir à campanha de doação que visa atender centenas de pessoas que necessitam de sangue.

“Em um momento de reflexão, solidariedade e humanidade, é preciso aderir mais uma ação para o próximo na cidade, pedimos que nossos amigos, apoiadores e colaboradores procurem o Banco de Sangue da Santa Casa e seguindo as diretrizes para as doações, contribuam para que o nível de sangue do banco seja estabilizado, a segurança em relação ao Covid-19 lá está profissional e os doadores podem ficar tranquilos”, afirmaram integrantes da Comissão Paixão Sertaneja.

