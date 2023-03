Pais reclamam de demora no atendimento no Pronto Atendimento Pediátrico da Unimed

SIGA O SCA NO

Unidade 2 do Hospital Unimed - Crédito: Divulgação

Pais que procuraram o pronto atendimento pediátrico no Hospital 2 da Unimed, na Vila Nery, na manhã desta entraram em contato com o São Carlos Agora para reclamar da demora no atendimento, que segundo eles, passa de três horas.

“Gostaria de relatar que o pessoal que está aguardando atendimento infantil na unidade da Unimed da Vila Nery está há mais de 3 horas sem ser atendido”.

Ainda segundo um reclamante, com fome, alguns cansaram de esperar e foram embora.

Em nota, a Unimed informou que está realizando diversas ações para diminuir o tempo de permanência no Pronto Atendimento Pediátrico, entre elas o aumento de médicos plantonistas. Também solicita que os pais deem prioridade ao agendamento nos consultórios e procurem o Pronto Atendimento somente nos casos de urgência e emergência.

