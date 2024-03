Pais afirmam que não há pediatras na UPA Aracy; gestão Airton Garcia prometeu profissional 24 horas

SIGA O SCA NO

Criança aguarda por atendimento na UPA Aracy, mas não havia pediatra. - Crédito: arquivo pessoal

A promessa de um atendimento médico de qualidade e eficiente na Unidade de Pronto Atendimento da UPA do Cidade Aracy, em São Carlos, parece distante da realidade dos moradores. Em fevereiro deste ano, após a reinauguração, a Prefeitura Municipal anunciou aos quatro cantos que a unidade passaria a contar com médico pediatra 24 horas, mas não é isso o que está acontecendo. Pelo menos é o que garante os pais de crianças que buscaram atendimento no local.

Na noite de ontem (26), uma mãe vivenciou momentos de angústia e frustração ao levar seu filho de 5 anos à unidade após ele apresentar fortes dores na barriga, febre e diarreia.

Mesmo com a promessa de atendimento pediátrico 24 horas, a mulher e seu filho chegaram à UPA às 17h e só foram atendidos por um clínico geral três horas e meia depois.

“Meu filho estava com muita dor e febre alta. A espera foi angustiante, com crianças chorando e adultos desesperados. As informações eram desencontradas e ninguém nos dava explicações”, relatou a mulher ao SCA.

Outro lado



A assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal rebateu as informações prestadas pela mãe ao SCA. Segundo informações repassadas ao portal, o menino fez a ficha às 18h39, foi acolhido às 18h46, foi atendido pelo médico às 19h37 e teve alta às 19h39. O atendimento segundo asssessoria, teria sido prestado por um pediatra.

