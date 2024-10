Pai de Nicolas Molina pede para que não compartilhem vídeo do acidente:" Respeitem nosso sofrimento"

Nicolas ao lado Pai - Crédito: Arquivo pessoal

Na tarde de ontem, um perfil no Instragam divulgou imagens de câmeras de segurança que mostram o trágico acidente que resultou na morte de Nicolas Molina. As imagens são fortes e seu pai, Toni Molina, fez um apelo emocionado à população, pedindo que não repassem essas imagens.

“Essas imagens foram compartilhadas sem consideração pela dor devastadora que estamos enfrentando”, declarou ele. “Meu filho era admirado por todos, sempre demonstrando respeito e gentileza.”

O pai enfatizou a importância da compaixão e do respeito neste momento de luto profundo. “Pratiquem a caridade moral e a bondade, não repassem essas imagens, para que possamos viver nosso luto em paz, sem julgamentos ou acusações injustas. Quem nunca errou? Olhe para o seu lado e aponte quem nunca errou... perfeito só existe um, nosso Senhor Jesus Cristo! O que já aconteceu não tem como voltar atrás! Quando estiverem com estas imagens pense em nossa família que sofre com a ausência do nosso filho, irmão, porque todos somos filhos do mesmo Pai".

Ele concluiu: “Respeitem nosso sofrimento e deixem que a empatia prevaleça. Peço a oração de todos, para que Deus conforte nossa família neste momento tão difícil.”

