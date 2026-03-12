Paella do Bem em prol da APAE acontece neste domingo em São Carlos

Paella - Crédito: reprodução

A solidariedade vai ganhar sabor neste domingo, 15 de março, com a realização de mais uma edição da tradicional Paella do Bem, ação solidária promovida em benefício da APAE São Carlos e das obras sociais do Rotary Club de São Carlos.

O evento será realizado no sistema Drive-Thru, com retirada das porções na sede da entidade, localizada na Avenida Professor Luiz Augusto de Oliveira, 465 (continuação da Avenida São Carlos), no período das 11h30 às 13h30.

Duas opções preparadas pelo chef Étori

Os participantes poderão escolher entre duas versões da tradicional receita, ambas preparadas pelo chef Étori:

Paella Caipira – R$ 70,00 (serve duas pessoas)

Paella Frutos do Mar – R$ 90,00 (serve duas pessoas)

As porções são ideais para serem compartilhadas em família, reunindo gastronomia e solidariedade em uma única iniciativa.

Como adquirir

Os vouchers devem ser adquiridos antecipadamente pelo WhatsApp (16) 99639-7835. A compra antecipada garante a participação no evento e contribui diretamente com as entidades beneficiadas.

