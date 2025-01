Padre Carlos Alberto Giacone segue internado após infusão de medula óssea

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Padre Carlos Alberto Giacone - Crédito: redes sociais

A Diocese de São Carlos atualizou ontem o estado de saúde do Padre Carlos Alberto Giacone, de 63 anos. Ele segue internado em São Paulo, em recuperação após uma infusão de medula óssea realizada com sucesso no dia 21 de janeiro de 2025.

O sacerdote, diagnosticado com síndrome mielodisplásica, está em tratamento intensivo para monitorar a resposta de seu organismo ao procedimento. Apesar de algumas reações adversas, Padre Carlos tem apresentado sinais positivos de recuperação. O protocolo pós-infusão exige cuidados rigorosos para evitar complicações e possíveis infecções.

Dom Luiz Carlos Dias, bispo diocesano, tem acompanhado de perto o caso e reforça o pedido à comunidade para que continue em oração pela saúde do padre.

Leia Também