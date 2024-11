Pacientes da Quimioterapia da Santa Casa assistem a espetáculo de música

Músicos durante a apresentação na Santa Casa - Crédito: Divulgação

Durante aproximadamente uma hora, pacientes do setor de Quimioterapia (e Radioterapia) da Santa Casa, tiveram momentos de paz. Na manhã de terça-feira, 25, um grupo do Centro Suzuki de Ensino Musical entoou canções para todos os pacientes em tratamento. O iniciativa fez parte do Novembro Azul, que procura conscientizar os homens sobre o câncer de próstata.

O projeto foi idealizado pelas voluntárias Nerilda Corneta Gallo e Sônia Borgato e a meta é levar mais humanização para pessoas que passam por momentos difíceis. “O trabalho voluntário faço há seis anos e o que me motivou foi um caso de câncer na família e após o tratamento comecei a fazer esse trabalho como uma forma de gratidão. O legado que pretendo deixar é que de alguma forma os pacientes possam se sentir acolhidos em um momento tão difícil”, disse Nerilda.

Participaram os músicos Araceli Hackiborth, André Badawi Missaglia, Thomas Peron, Cira Souza Pitombo e Graziela Ferreira

Câncer de próstata

No Brasil, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens, representando cerca de 29% dos casos de câncer, segundo dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA). Somente em 2023, foram estimados mais de 70 mil novos casos no país, o que ressalta a importância de iniciativas que promovam a conscientização e o diagnóstico precoce. No Nordeste, a situação também é alarmante. Dados mostram que a taxa de mortalidade é significativa, com uma média de aproximadamente 15,9 mortes a cada 100 mil habitantes, superior à média nacional.

Entre os principais sintomas do câncer de próstata estão a dificuldade para urinar, sensação de bexiga cheia mesmo após ir ao banheiro, diminuição do jato de urina, dores na região pélvica e presença de sangue na urina ou no sêmen. No entanto, muitos casos são assintomáticos nas fases iniciais, o que torna o diagnóstico precoce ainda mais importante. Homens que apresentarem qualquer um desses sinais, devem procurar um urologista, médico especialista em saúde masculina, que poderá realizar os exames necessários para avaliar a presença da doença e orientar sobre o tratamento adequado. O câncer de próstata, quando detectado precocemente, tem grandes chances de cura.

O DNOCS se une à campanha Novembro Azul para conscientizar sobre o câncer de próstata e reforça a importância do autocuidado, do diagnóstico precoce e do acesso à saúde entre os colaboradores e a população.

A recomendação médica é que, a partir dos 50 anos, homens realizem exames anuais de toque retal e dosagem de PSA (Antígeno Prostático Específico). Para aqueles com histórico familiar da doença, recomenda-se iniciar o acompanhamento a partir dos 45 anos.

