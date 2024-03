Paciente relata sofrimento com dor de dente há três meses e espera por atendimento em São Carlos

Consultório dentista - Crédito: divulgação

Há três meses, a auxiliar de serviços gerais Taynara Guedes de Souza, 23 anos, vive um calvário de dor de dente. A moradora de São Carlos,busca tratamento odontológico desde agosto de 2023, mas enfrenta uma série de obstáculos para conseguir atendimento.

Taynara precisa realizar tratamento de gengivite, limpeza bucal e extração do siso. Desde o ano passado, frequenta o posto de saúde do bairro onde reside, mas sempre recebe a mesma resposta: não há vagas disponíveis. Em outubro, finalmente conseguiu um agendamento, mas a consulta foi desmarcada no dia anterior por conta da aposentadoria do dentista.

A dor se intensificou em dezembro. Taynara recorreu à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) diversas vezes, tomando medicamentos e recebendo injeções para aliviar o sofrimento. A dentista do posto de saúde examinou Taynara e concluiu que a extração do siso é necessária, mas a paciente aguarda há três anos por esse procedimento. “Não aguento mais de dor”, desabafa Taynara.

Outro lado

A paciente é atendida pela UBS Cidade Aracy, está sendo acompanhada pela profissional Cirurgiã Dentista da Unidade, o último atendimento foi em 19/03/24 e retorno agendado para hoje 27/03/24 às 13h.

Com relação aos atendimentos especializados, devido a período pandêmico, esses procedimentos foram paralisados, por esse motivo, houve atraso nos agendamentos levando a uma demanda reprimida. Informo que essa demanda está sendo atendida e que tem apenas dois pacientes na demanda local antes dela.

Leia Também