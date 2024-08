Outback terá chopp com 50% de desconto durante a noite toda nesta sexta-feira

Canecas de chopp - Crédito: divulgação

Chopp na caneca congelada, com colarinho chamando a atenção, combina perfeitamente com um momento descontraído entre amigos, em um ambiente temático australiano e com atendimento hospitaleiro. Esse cenário de Outback fica ainda mais atrativo nesta sexta-feira, 2 de agosto: o icônico chopp do restaurante inspirado na Austrália estará com 50% de desconto durante a noite toda em comemoração ao Dia Internacional da Cerveja.

Celebrado anualmente na primeira sexta-feira de agosto, o dia da tão apreciada bebida foi instituído em 2007, nos Estados Unidos. A ideia surgiu em um bar em Santa Cruz, na Califórnia, quando um grupo de amigos, incluindo o cervejeiro Jesse Avshalomov, decidiu designar esse dia como o Dia Internacional da Cerveja. A ocasião visa celebrar os produtores, consumidores e garçons que desempenham papéis essenciais na experiência de degustar uma boa cerveja - ou um chopp gelado. Hoje, a festividade é reconhecida em mais de 80 países, incluindo o Brasil.

A promoção que traz o famoso chopp do Outback com 50% de desconto a noite toda é válida somente nesta sexta-feira (02/08), a partir das 17h. É a primeira vez que o Outback estende esse benefício para toda a noite. O cliente paga metade do valor sobre o preço do cardápio de qualquer chopp. Não é válido para Chopp Brahma Outback 1 litro e cervejas especiais. Para ter direito ao desconto, todos os pedidos devem ser registrados até o horário de encerramento do restaurante e limitados a uma bebida alcoólica por vez e por pessoa.

Da assessoria

Leia Também