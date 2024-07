Outback Steakhouse inaugura restaurante em São Carlos no dia 22 de julho

Ambiente de restaurante Outback recém-inaugurado em Sorocaba: unidade de São Carlos integra expansão no interior paulista - Crédito: divulgação

O Outback Steakhouse celebra a chegada a São Carlos. Com investimentos de R$ 5 milhões e a geração de 75 empregos diretos, o 171º restaurante da rede de temática australiana no país será aberto ao público no dia 22 de julho no shopping Iguatemi, levando para a cidade seus cortes de carnes especiais e aperitivos icônicos, somados à descontração no atendimento e às instalações aconchegantes.

Muito aguardado, o novo restaurante é mais um avanço na expansão da marca no país e no interior paulista, que passa a contar com 24 Outbacks. Em um período de apenas seis meses, cinco unidades da rede terão sido inauguradas no Estado: em Santa Bárbara D´Oeste em março, em Jundiaí, o segundo da cidade, em junho, em Sorocaba, também o segundo no município, e São Carlos em julho e em Itu no mês de agosto.

A expansão atual solidifica um movimento iniciado em setembro de 2000, com a abertura do Outback Iguatemi Campinas, que foi a sua sexta unidade brasileira e a primeira fora das capitais.

Trazendo uma decoração moderna e acolhedora, inspirada nas paisagens da Austrália, e 485 m2 de área, o restaurante localizado ao lado da porta principal do empreendimento, com entrada independente, terá capacidade para 158 pessoas e oferecerá os tradicionais pratos do Outback, como a Ribs On The Barbie e a Bloomin´Onion, além do chopp na caneca congelada.

Destaque também para o aclamado rodízio, com os favoritos do cardápio e chopp ou refrigerante à vontade a partir de R$ 99,90, disponível de domingo a sexta-feira durante o Billaboung Hour. Além do atendimento presencial, a nova operação terá o serviço de delivery via iFood, com entrega para diversos bairros.

“A instalação de um Outback em São Carlos era uma demanda antiga e estamos muito felizes em conseguir oferecer o que chamamos de Momento Outback aos moradores de toda essa região, nos aproximando também de outros municípios como Ibaté, Descalvado, Santa Rita do Passa Quatro, Ribeirão Bonito e Dourado”, afirma Márcia Piellusch, sócia regional da rede.

“Estamos cuidando de todos os detalhes para que os visitantes do novo restaurante possam desfrutar dos pratos deliciosos e da experiência diferenciada que o Outback proporciona. Estamos confiantes de que seremos muito bem recebidos pelos sãocarlenses”, complementa Marcos Vinicius Pessoa, sócio proprietário do restaurante.

Serviço

Outback Steakhouse Iguatemi São Carlos

Endereço: Passeio dos Flamboyants, 200, Parque Faber Castell II, São Carlos, SP

Inauguração: 22 de julho, segunda-feira, às 11h30.

Whatsapp: (11) 99337-5411

Horários: de segunda a sábado, das 11h30 às 22h, e aos domingos e feriados, das 11h30 às 21h.

www.outback.com.br

Sobre o Outback

O Outback Steakhouse possui 171 restaurantes no Brasil e está presente em 69 cidades, 22 estados brasileiros e no Distrito Federal. No mundo está em 23 países nas Américas, Ásia e Oceania. O primeiro restaurante no País foi inaugurado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, em 1997. Com seus cortes de carne especiais e aperitivos icônicos como a Bloomin' Onion, o Outback caiu no gosto do brasileiro pela qualidade e sabor marcante da sua culinária, somados à descontração no atendimento e às instalações aconchegantes. Inspirado na Austrália, o restaurante enfatiza vários aspectos da cultura australiana, como esporte, pontos turísticos, paisagens icônicas, tradições e lazer.

Além disso, a marca oferece uma experiência única, divertida e de altíssimo padrão que, no Brasil, ficou conhecida como #MomentoOutback. A rede Outback Steakhouse pertence ao grupo Bloomin’ Brands, que ainda conta com as marcas Abbraccio e Aussie.

