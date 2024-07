Outback e Rede Feminina São-carlense de Combate ao Câncer se unem em ação social

A chegada do Outback Steakhouse a São Carlos será marcada por uma significativa ação social em benefício da Rede Feminina São-carlense de Combate ao Câncer. O restaurante aberto ao público nesta segunda-feira, 22 de julho, no shopping Iguatemi, doou R$ 20 mil em gift cards para a instituição, que irá comercializar os cartões para arrecadar fundos. Cada gift card doado tem o valor de R$ 100,00 e a Rede Feminina e o Outback convidam os clientes a participarem dessa grande rede de solidariedade.

Fundada em 1953, a Rede Feminina São-carlense de Combate ao Câncer é uma entidade beneficente sem fins lucrativos que tem o propósito de atender doentes carentes portadores de câncer, da cidade e região, com mais de 70 anos de dedicação a esse trabalho. Atualmente, a instituição possui cerca de mil doentes cadastrados, para os quais fornece medicamentos, cestas básicas, atendimento psicológico, visitas domiciliares e assessoria jurídica, e conta com o trabalho de 80 voluntárias, que promovem eventos dos mais diversos, com o intuito de arrecadar fundos para dar continuidade ao projeto.

As vendas serão realizadas diretamente pela instituição e os interessados em adquirir os vouchers podem entrar em contato com a Rede Feminina por meio do whathsapp (16) 99774-6496. Após a compra, o público poderá usar o cartão em qualquer unidade Outback no país, mas a sugestão é que os visitantes aproveitem a oportunidade para conhecer o restaurante do Iguatemi São Carlos.

“A proximidade e a atenção com as comunidades nas quais estamos inseridos faz parte da cultura do Outback e para nós é uma honra poder iniciar nossa trajetória em São Carlos contribuindo para o lindo e significativo trabalho que a Rede Feminina realiza há mais de 70 anos”, afirma a sócia regional da rede, Márcia Piellusch.

“A doação do Outback será muito importante para o nosso trabalho de ajuda aos doentes com câncer carentes, da cidade e região. Os recursos serão utilizados para aquisição de cestas básicas, medicamentos e suplementos para as pessoas que não podem se alimentar, além da manutenção do atendimento psicológico”, afirma Monica de Santi, presidente da entidade.

O apoio a instituições beneficentes é uma tradição em todas as inaugurações do Outback, que investiu cerca de R$ 5 milhões e gerou 75 empregos diretos para abrir o restaurante de São Carlos.

Serviço

Outback Steakhouse Iguatemi São Carlos

Endereço: Passeio dos Flamboyants, 200, Parque Faber Castell II, São Carlos, SP

Inauguração: 22 de julho, segunda-feira, a partir das 11h30.

Whatsapp: (11) 99337-5411

Horários: de segunda a sábado, das 11h30 às 22h, e aos domingos e feriados, das 11h30 às 21h.

www.outback.com.br

Como ajudar: os gift cards doados pelo Outback para a Rede Feminina São-carlense de Combate ao Câncer, no valor de R$ 100,00 cada, serão comercializados diretamente pela entidade e os interessados em adquirir os vouchers podem entrar em contato por meio do whathsapp (16) 99774-6496. Após a compra, cartão pode ser utilizado em qualquer unidade Outback no país, mas a sugestão é que os visitantes aproveitem a oportunidade para conhecer o restaurante do Iguatemi São Carlos.

