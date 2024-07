Organização de trabalhadores da Volks completa 25 anos

Crédito: Divulgação

A Organização dos Trabalhadores na Volkswagen em São Carlos completa 25 anos da Comissão de Fábrica, com um legado de muitas lutas e conquistas. Nesta terça-feira, 2 para celebrar a data, será realizada uma assembleia comemorativa, às 14h, em frente a fábrica.

André Larocca encabeça a Comissão de Fábrica. “Temos muito a comemorar. A Comissão de Fábrica nasceu da vontade de avançar na organização no local de trabalho. Durante esses 25 anos avançamos a cada dia, na luta por melhores salários e direitos”, ressaltou.

Os trabalhadores na Volkswagen de São Carlos tiveram inúmeras conquistas durante este período, como a redução da jornada para 40 horas semanais; acordos salariais que são referência no país; acordos de investimentos que garantiram mais empregos; conquista da PLR igual Anchieta e Taubaté; manutenção dos empregos (inclusive durante a pandemia) utilizando medidas como Lay Off, PPE, PDV e férias coletivas; implementação do Ticket (Vale Mercado); e a extensão do acordo até 2028.

Atualmente a Comissão de Fábrica é composta pelos trabalhadores André Larocca, Reginaldo Lúcio Emíliano e Adriano Renato Veiga (Urso).

