Operação Moralização é realizada em São Carlos

A Policia Militar com apoio da Guarda Municipal, Vigilância Sanitária (VISAM) e Departamento de Fiscalização da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano realizou na noite de sábado (27/01) e madrugada de domingo (28/01), a operação "Moralização" em vários bairros da cidade.

As equipes da Policia Militar, guardas municipais e os fiscais da VISAM e da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano realizaram a operação com o objetivo de coibir o funcionamento irregular e fora do horário permitido de bares e demais estabelecimentos comerciais, evitando dessa maneira a perturbação de sossego. Além disso, as equipes também fiscalizam a realização de pancadões e bailes funks sem as devidas autorizações.



O secretário municipal de Segurança Pública e Defesa Social, Samir Gardini, informou que a operação teve continuidade para garantir proteção e segurança à população. "Recebemos denúncias de bares com som alto e fora do horário permitido e programamos as operações durante as reuniões do

GGIM - Gabinete de Gestão Integrada", revela Gardini.



Em um bar na região do Santa Felícia foi apreendido uma máquina de bingo e o estabelecimento foi interditado. O responsável pelo comércio foi conduzindo a Central de Polícia Judiciária (CPJ). A máquina foi apreendida para ser periciada.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também