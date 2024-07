Operação Escapamento apreende cinco motos em São Carlos

Motos foram recolhidas ao pátio municipal - Crédito: divulgação/Prefeitura

A Polícia Militar realizou na noite desta quinta-feira (18/04), com apoio da Guarda Municipal, dos agentes de trânsito e do Departamento de Fiscalização da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano, uma nova operação para coibir ruídos excessivos de escapamentos de motocicletas.

Os policiais militares abordaram as motociclistas para verificar a documentação dos veículos e dos condutores, além da checagem do barulho dos escapamentos. Os guardas municipais também checaram exigências previstas no Código Nacional de Trânsito.

A operação, planejada pelo Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGI-M), fez dois bloqueios, um na região da Praça Itália e outro na Avenida Comendador Alfredo Maffei na região do Sesc. No total foram abordados 55 motociclistas, sendo lavrados 7 autos de infração de trânsito (AIT) e 5 motos foram recolhidas.

O diretor de Fiscalização, Rodolfo Tibério Penela, disse que a operação também visa coibir a perturbação de sossego. “As operações também atendem determinação do Promotor de Justiça, Sérgio Domingos de Oliveira, de fiscalizar e reduzir ao máximo ocorrências desse tipo”, explicou Rodolfo.

“Em São Carlos fazemos um trabalho integrado que começa nas reuniões do GGI-M quando as operações são programadas. Desta vez o alvo foram motocicletas com alteração e modificação nos escapamentos originais, bem como para manter a ordem já que o Código de Trânsito Brasileiro prevê que conduzir veículo com característica alterada, como o escapamento, por exemplo, constitui infração grave”, reforça Samir Gardini, secretário municipal de Segurança Pública.

