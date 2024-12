Operação de Trânsito na Avenida Alfredo Maffei resulta em 7 autuações

Operação realizada na Alfredo Maffei - Crédito: Divulgação

Na manhã desta quinta-feira (05), a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes (SMTT), em parceria com a Polícia Militar, realizou uma operação de fiscalização na Avenida Comendador Alfredo Maffei, próximo ao Parque dos Lilases. A ação teve como objetivo verificar a documentação de motoristas e veículos, além das condições dos automóveis e a presença dos equipamentos obrigatórios.

A operação, que ocorreu entre 9h e 10h, contou com a participação de 5 agentes de trânsito, apoiados por uma viatura e três motocicletas da SMTT. A Polícia Militar ofereceu suporte na segurança, com 2 policiais e uma viatura.

Ao todo, foram abordados 18 motocicletas e 3 veículos, resultando em 7 autuações. Entre as irregularidades constatadas estavam:

03 autuações por dirigir veículo utilizando calçado que não se firma nos pés;

01 autuação por conduzir veículo com defeito no sistema de iluminação (lâmpada queimada);

01 autuação por condução com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida há mais de 30 dias;

02 autuações por conduzir veículo sem equipamento obrigatório.

As operações de trânsito fazem parte de um esforço conjunto para garantir a segurança viária e a conformidade com as normas estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A SMTT reforça a importância de manter a documentação em dia e as condições do veículo adequadas para evitar penalidades e contribuir para um trânsito mais seguro.

