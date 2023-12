Operação apreende perfumes falsificados na baixada do Mercado Municipal

O Departamento de Fiscalização da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano, em conjunto com a Guarda Municipal, apreendeu uma grande quantidade de perfumes falsificados com ambulantes na região do Mercado Municipal durante a “Operação Natal”, realizada nesta quarta (20/12) e quinta-feira (21/12).

Foram apreendidos 107 frascos de perfumes falsificados e apresentado auto de apreensão aos responsáveis. Por se tratar de material falsificado, os perfumes serão descartados pela Vigilância Sanitária conforme os protocolos legais.

Segundo o chefe da Seção de Fiscalização de Posturas, Marcelo Celenza, “a venda de perfumes falsificados apresenta riscos à saúde dos consumidores, podendo ocorrer queimaduras, irritações na pele, alergias e, em casos mais graves, até a morte”.

Já o diretor do Departamento de Fiscalização, Rodolfo Tiberio Penela, recorda que, nesta época do ano, este tipo de operação é recorrente. “Estamos intensificando a fiscalização de ambulantes sem as devidas licenças e de produtos falsificados durante o mês de dezembro na região central do município”, disse.

As denúncias de irregularidades podem ser feitas na Vigilância Sanitária do município, pelo telefone 3372-5275.

