ONOVOLAB Festival começa neste sábado (1)

Onovolab - Crédito: Divulgação

Entre os dias 1º e 7 de fevereiro de 2025, o ONOVOLAB, um dos maiores hubs de inovação do Brasil, realiza o ONOVOLAB Festival, evento que celebra seus sete anos com uma programação especial voltada para a sociedade e o ecossistema de inovação. O evento será realizado na sede do ONOVOLAB São Carlos (Rua Aquidaban, 01 - Centro, ao lado da antiga estação ferroviária) e terá entrada 100% gratuita.

Um fim de semana de integração comunitária

Nos dias 1º (sábado) e 2 (domingo), o boulevard do ONOVOLAB estará aberto à comunidade com uma programação vibrante e inclusiva. Das 10h às 16h, os visitantes poderão aproveitar food trucks, apresentações musicais e artísticas, uma feira de empreendedorismo, além de atividades de games gratuitas para crianças. A proposta é conectar a sociedade ao ambiente inovador do ONOVOLAB em um espaço acolhedor e criativo.

Conteúdo temático e palestrantes de renome

De segunda-feira (3 de fevereiro) a sexta-feira (7 de fevereiro), o Festival segue com conteúdo gratuito e de alto impacto, trazendo palestras e debates com grandes nomes do empreendedorismo, inovação, tecnologia, ciência, cidades e sustentabilidade.

Segunda-feira – Empreendedorismo

O evento será aberto pelo Prefeito Netto Donato e o Vice-Prefeito Roselei Françoso. Destaque para Guilherme Junqueira, fundador da Gama Academy e autor do livro Tempo, Dinheiro e Atenção.

Terça-feira – Inovação

A programação conta com a presença de Luciana Lobo, cofundadora da Dengo Chocolates, e Helaindo Guimarães, Diretor de Inovação da Johnson & Johnson para a América Latina.

Quarta-feira – Tecnologia

Grandes nomes da tecnologia nacional participam deste dia, como Evandro Forte, Diretor de Tecnologia da LUPO, e Jorge Rios, Diretor de Tecnologia da Alpargatas.

Quinta-feira – Ciência e Cidades

Palestrantes como Rafael Figueiredo Bezerra, Diretor de Tecnologia de Recife, e Philippe Magno, Diretor do Foz Inovação, destacam o papel da ciência e inovação no desenvolvimento urbano.

Sexta-feira – Sustentabilidade

Encerrando o Festival, Fábio Fernandes, Porta-Voz da ODS11 do Pacto Global da ONU, e Daniela Lupo, especialista em futurismo, discutirão os desafios do futuro sustentável. O evento termina com um Happy Hour aberto à comunidade, promovendo conexão e celebração.

Um evento apoiado por parceiros estratégicos

O ONOVOLAB Festival conta com o apoio institucional da Prefeitura Municipal de São Carlos e de empresas parceiras da região, reforçando o compromisso do hub em conectar diferentes setores da sociedade para promover inovação e desenvolvimento.

Informações

Evento: ONOVOLAB Festival

Quando: 1º a 7 de fevereiro de 2025

Onde: ONOVOLAB São Carlos – Rua Aquidaban, 01 - Centro, São Carlos/SP

Entrada: Gratuita

Informações e programação completa: www.onovolab.com/festival

Para mais informações, entre em contato com Emiliana Gallo pelo e-mail emiliana@onovolab.com.

Sobre o ONOVOLAB

Fundado em 2018, o ONOVOLAB é um hub de inovação que conecta empresas, startups, universidades e talentos em um ecossistema vibrante e colaborativo. Localizado em São Carlos, o ONOVOLAB é referência em inovação, impulsionando ideias transformadoras e fortalecendo a cultura empreendedora no Brasil.

