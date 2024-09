Onda de calor vai persistir por vários dias e setembro pode ser o mais quente da história

SIGA O SCA NO

São Carlos -

A MetSul Meteorologia alerta para um período de calor excepcionalmente intenso e prolongado que atingirá a maior parte do Brasil durante a primeira metade de setembro. As temperaturas devem chegar a marcas entre 40°C e 45°C em várias áreas do país, tornando este um dos meses de setembro mais quentes já registrados.

A combinação de altas temperaturas e baixa umidade do ar aumenta significativamente o risco de incêndios florestais e agrava problemas de saúde relacionados ao calor, como desidratação e insolação.

Nesta segunda-feira o céu fica aberto em São Carlos e a temperatura máxima pode alcançar os 33ºC e a umidade relativa do ar pode ficar abaixo dos 20%.

