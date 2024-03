Crédito: agência brasil

Domingo (17/03) até Quarta-feira (20/03)



As condições de Tempo permanecem com céu claro a poucas nuvens em grande parte do estado de São Paulo, no período da manhã. A partir da tarde aumento da nebulosidade e pancadas de chuva isoladas, devido à formação de áreas de instabilidade sobre o continente. Temperaturas estáveis.

Fonte: IPMET

