Olimpíada, robôs e arte: assista à primeira competição de robótica artística de São Carlos na USP

No próximo final de semana, dias 24 e 25 de agosto, a USP será palco de uma competição que promete unir tecnologia e cultura em apresentações criativas e inovadoras. É quando acontecerá a etapa regional da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR) na modalidade prática robótica artística no Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos.

Nessa modalidade, os jovens participantes precisam demonstrar uma atividade cultural utilizando robôs criados e programados por eles. “Na competição, um ou mais robôs se juntam a humanos fantasiados e se movimentam de maneira criativa, interativa e colaborativa. Danças, concertos de música, teatro, contação de histórias e truques de mágicas podem ser apresentados”, explica um dos coordenadores locais do evento, Raphael Montanari, do Centro de Robótica da USP, que é vinculado ao ICMC e à Escola de Engenharia de São Carlos da USP (EESC).

Em junho, o campus da Universidade sediou a modalidade de resgate da competição, que desafia os participantes a simular missões de salvamento em cenários de desastres naturais. “A modalidade artística é mais livre e permite que um perfil diferente de estudante tenha oportunidade de aprender robótica”, revela Montanari.

Dessa vez, a competição contará com quatro palcos no ICMC, dois dedicados aos ensaios e dois para as apresentações abertas ao público, que acontecerão no auditório Fernão Stella de Rodrigues Germano e na sala 5-002 do bloco 5 do Instituto. A entrada no evento é gratuita e aberta à população, com limite de 200 lugares no auditório, respeitando a ordem de chegada.

Tanto no sábado, dia 24, quanto no domingo, dia 25, as atividades começarão às 7 horas com o credenciamento das equipes. Já às 8 horas, terá início a primeira etapa da competição, na qual os participantes passarão por uma entrevista com os juízes, explicando o processo de construção de seus robôs e a proposta da apresentação. Cada equipe terá duas oportunidades de se apresentar, uma no final da manhã e outra durante a tarde. A cerimônia de premiação está programada para as 17 horas, e ocorrerá no auditório Fernão Stella de Rodrigues Germano.

Nesta etapa regional 65 equipes se apresentarão, divididas em dois níveis: 18 equipes do nível 1 (1º ao 8º ano do ensino fundamental) e 22 do nível 2 (8º e 9º ano do ensino fundamental, ensino médio e técnico). Compostas de dois a quatros participantes e um técnico responsável, as equipes serão avaliadas por critérios como locomoção, interação com o ambiente e humanos, manipulação de objetos e reconhecimento visual e sonoro.

Os times que obtiverem os melhores resultados vão garantir vagas para a etapa estadual, que será realizada em setembro, quando poderão se classificar para a etapa nacional, que ocorrerá em Goiás, em outubro.

Além de Montanari, o evento é coordenado localmente pela professora Roseli Romero, do ICMC, e regionalmente pelo professor Ricardo Arai, do Instituto Federal de São Paulo (IFSP), campus São Carlos.

