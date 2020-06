Olimpíada Brasileira de Informática recebe inscrições até o dia 15

Crédito: Divulgação

Até o dia 15 de junho estão abertas as inscrições para a Olimpíada Brasileira de Informática (OBI). Devido à pandemia da covid-19, neste ano, a prova será realizada de forma online, por meio de um ambiente virtual, no dia 16 de junho, das 16 às 18 horas.

Para alunos que estudam em São Carlos, a prova da Olimpíada será aplicada pelo Grupo de Estudos para a Maratona de Programação (GEMA) do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP. Podem participar estudantes que estejam no quarto ano do Ensino Médio Técnico ou cursando, pela primeira vez, o primeiro ano de qualquer curso de graduação.

Trata-se de uma prova de solução de problemas de computação, semelhantes aos vistos nas disciplinas de introdução à ciência da computação (ICC). Para participar, os interessados devem preencher este formulário e entrar neste grupo do Telegram, onde serão enviadas mais informações.

O objetivo da OBI é estimular o interesse pela computação e por ciências em geral e proporcionar novos desafios aos estudantes, numa tentativa de incentivá-los a seguir carreiras nas áreas de ciência e tecnologia. A Olimpíada é uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Computação, organizada pelo Instituto de Computação da UNICAMP com apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

Participantes que tenham alguma deficiência ou condição especial que necessitem de cuidados extras, podem entrar em contato com a equipe do GEMA, pelo grupo do Telegram ou e-mail gema@icmc.usp.br. O grupo é coordenado pelo professor João do Espírito Santo Batista Neto.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também