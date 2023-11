Obras irão interditar vias na região da rotatória do Cristo

Crédito: Divulgação

Por questões de segurança, a pedido da Secretaria Municipal de Obras, a Avenida Francisco Pereira Lopes entre as ruas Fabiana Morasco e Avenida Faber, bem como a alça da rotatória do Cristo entre a Avenida Comendador Alfredo Maffei e Avenida Francisco Pereira Lopes, estarão interditadas a partir desta quarta-feira, 22, para realização de obras de galeria e remanejamento de rede de esgoto do Córrego do Mineirinho.

O valor de execução da obra é de R$ 1.468.493,59 e a previsão de conclusão é dia 10 de dezembro.

