Obras de reforma do velório municipal entram na reta final

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Obras Públicas, iniciou a última fase da reforma do Velório Municipal, com conclusão prevista para o final do mês de fevereiro. A obra contempla ampliação do espaço e mais privacidade à população, tal qual melhorias na estrutura já existente.



Com investimento de cerca de R$ 1,4 milhão, sendo R$600 mil de recursos do município e R$ 800 mil de emenda parlamentar repassada pelo ex-deputado federal Lobbe Neto a pedido do vereador licenciado e hoje presidente da Progresso e Habitação de São Carlos (PROHAB), Rodson Magno do Carmo, as dez salas do Velório Municipal estão sendo totalmente reformadas, bem como os sanitários, além de ampliação do espaço com área de alimentação e construção de banheiro acessível e refeitório dos servidores. Sendo assim, o equipamento ganha mais 90m² de área construída, passando para 805m².

O projeto de reforma compreendeu a demolição parcial da laje com instalação de reforços metálicos internos no projeto estrutural, instalação de iluminação zenital através de lanternim, criação de uma área de estar e integração dos conjuntos das dez salas de vigília e mudança dos corredores de acesso existentes para uma circulação central, oferecendo mais privacidade aos usuários.



O secretário municipal de Obras Públicas, João Muller, ressalta que esta era uma antiga reivindicação. “Nós estamos a poucos dias da conclusão da obra, que teve o velório totalmente reformado, ampliado e recebeu nova cobertura. Desta forma, a gestão do prefeito Airton Garcia consegue atender com qualidade a demanda pela melhoria deste equipamento público”, explica Muller.

Netto Donato, secretário municipal de Governo, observa as melhorias que serão ofertadas. “Faz tempo que o velório não recebia uma grande reforma, mas o governo do prefeito Airton Garcia está presente e atento às necessidades e agora o local vai oferecer mais conforto em um momento tão difícil, que é o de se despedir de quem amamos. A reforma foi planejada considerando a necessidade de oferecer espaços mais arejados, com acessibilidade, segurança e estrutura adequada”, finaliza Netto.

A Secretaria Municipal de Obras Públicas também informa que, nos próximos dias, a Prefeitura deve abrir licitação para recape e drenagem no entorno do novo Velório Municipal.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também