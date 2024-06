Obras de extensão da avenida Paulista estão em fase final

Crédito: divulgação

São Carlos vai ganhar em breve uma nova via de tráfego interligando a região central da cidade a região do shopping Iguatemi. A Prefeitura de São Carlos realizou nesta semana as obras de abertura da extensão da avenida Paulista, a partir do cruzamento com a rua Waldemar Ivo de Medeiros, no Jardim Gibertoni, que agora passou a ser interligada com a Avenida Tancredo Neves, acessando a região do shopping.

Além da abertura da nova via de tráfego, o prolongamento da Avenida Paulista já recebeu guias, compactação de solo e em breve receberá pavimento asfáltico e iluminação pública, além da sinalização horizontal e vertical de trânsito. Serão executados entre pavimentação e recapeamento 10 mil metros quadrados, um investimento de R$ 2,2 milhões.

A Prefeitura vai realizar também obras de pavimentação e o recapeamento dos trechos antigos da Avenida Paulista na divisa dos bairros Jardim Paulista e Gibertoni.

As obras contribuirão para fluidez do tráfego no horário de pico que hoje tem o controle por conjunto semafórico no cruzamento das avenidas José Pereira Lopes com Tancredo Neves.

O secretário municipal de Transporte e Trânsito, Cesinha Maragno, explicou que a obra é importante para a cidade de São Carlos. “O prolongamento da Avenida Paulista que terá mão dupla de direção na região dos bairros Jardim Gibertoni e Paulista ganha um novo acesso para a região da Vila Prado, no sentido centro/shopping e também para quem está descendo a Avenida Tancredo Neves que poderá acessar a região do SESC e o centro da cidade pela Avenida Paulista no sentido Avenida Tancredo Neves/Rua 13 de Maio. A obra vai ajudar desafogar o trânsito na Rotatória do Cristo”, salientou.

A obra é uma demanda de décadas que se torna realidade, transformando essa região da cidade, uma obra viária que se constitui em uma nova opção, além do Viaduto 4 de Novembro, para acessar a Vila Prado, região do shopping e bairro Santa Felícia.

As obras do Jardim Paulista e do Jardim Gibertoni fazem parte do Programa Nossa Rua, uma parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado de São Paulo que já viabilizou R$ 16,9 milhões, sendo R$ 9.479.452,78 disponibilizado pelo município e R$ 7.500.000,00 pelo Governo do Estado, para investimento em obras que pavimentam ou renovam o asfalto das vias públicas, em diversos bairros da cidade oferecendo maior segurança de tráfego e qualidade de vida para todos.

