Obras artísticas irão comemorar os 50 anos da Biblioteca do ICMC São Carlos

Crédito: Divulgação

Em comemoração ao seu jubileu de ouro, a Biblioteca Achille Bassi, do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, convoca a comunidade a criar obras artísticas que retratam a beleza e o impacto cultural do espaço. Pinturas, desenhos, gravuras, fotografias e outras expressões plásticas-visuais são bem-vindas. A iniciativa é aberta ao público, e as obras selecionadas farão parte da exposição “A Biblioteca sob o nosso olhar”, que ficará em cartaz de 12 de setembro a 31 de outubro de 2024.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até o dia 20 de agosto, de forma presencial na Biblioteca e também virtual pelo e-mail biblio@icmc.usp.br. Em ambos os casos, é necessário apresentar a ficha de inscrição preenchida e a imagem de autoria própria da obra, que deve seguir os critérios descritos abaixo. Cada participante pode submeter até três trabalhos, que devem retratar a Biblioteca Achille Bassi, incluindo seu prédio, espaços internos e externos, cotidiano e atividades.

Seleção e resultados

Apesar de não ter caráter de concurso, as obras serão selecionadas pela comissão organizadora com base em critérios como adequação ao tema, criatividade, originalidade, composição, estética, qualidade técnica, relevância da mensagem e capacidade de comunicação da imagem. O resultado será divulgado no dia 30 de agosto, e os autores das obras selecionadas serão notificados por e-mail.

Os interessados em participar com trabalhos digitais devem seguir alguns critérios específicos. Os arquivos precisam ser enviados no formato JPG, com tamanho mínimo de 3.456 x 2.304 pixels (8 megapixels) e resolução entre 72 e 300 dpi. O tamanho do arquivo não deve ultrapassar 25 megabytes, sendo recomendável que as fotos sejam enviadas na maior resolução possível.

As fotografias que passaram por tratamento de imagem, como retoque ou uso de software de edição, também são bem-vindas, desde que tais intervenções sejam explicitamente declaradas. No entanto, a inserção de marca d’água nas imagens não é permitida.

A ficha de inscrição e o regulamento com todas as regras de participação estão disponíveis para download aqui.

Leia Também