Obra de troca do pavimento dos corredores de ônibus avança na Avenida São Carlos

A Secretaria Municipal de Obras Públicas inicia na próxima semana a substituição da capa asfáltica em trechos da avenida São Carlos, via onde está sendo realizada a troca do pavimento dos corredores de ônibus, um investimento de R$ 12.625.962,23 que tem como objetivo adequar o pavimento ao tráfego pesado dos ônibus que fazem o transporte coletivo da cidade.

A troca da capa asfáltica, última etapa antes da liberação da via, será realizada nos dias 13 e 14 de agosto no trecho entre a Bento Carlos e Geminiano Costa. Já nos dias 16 e 17 de agosto o trecho entre a Geminiano Costa e a Treze Maio receberá o novo asfalto.

“No dia 15 de agosto todas as faixas desses trechos já estarão liberadas totalmente. Hoje a interdição permanece na faixa da direita, porém entre a Bento Carlos e a Geminiano já liberamos mais uma faixa e também voltou o estacionamento”, explica Leonardo Lázaro, secretário de Obras Públicas.

As obras de troca de pavimentos começaram pela avenida Bruno Ruggiero Filho no trecho próximo na rotatória do shopping, seguiu para a rua Dona Alexandrina, trechos entre as ruas XV de Novembro e Sete de Setembro; entre as ruas Conde do Pinhal e Jesuíno de Arruda, com grande tráfego de ônibus. Agora está na avenida São Carlos, local onde estão sendo refeitos os pavimentos desde a rua Bento Carlos, passando pela Geminiano Costa, Jesuíno de Arruda, Treze de Maio, devendo chegar na rua 28 de Setembro; rua Eugênio de Andrade Egas até a rua Cesar Ricome.

A Prefeitura conseguiu os recursos junto a Desenvolve São Paulo, agência de fomento do governo do Estado de São Paulo, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico. No total serão executadas, entre pavimento rígido e semirrígido, a troca de aproximadamente 34 mil metros quadrados.

