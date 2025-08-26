OAB participa do encerramento da Semana Jurídica da Unicep

Membros da OAB marcaram presença no importante evento de Direito na única faculdade local que forma advogados - Crédito: divulgação

A Ordem dos Advogados do Brasil – Subseção de São Carlos e Ibaté participou, na noite da última sexta-feira, 22 de agosto, do encerramento da Semana Jurídica promovida pela Unicep. O evento reuniu estudantes e profissionais, reforçando o diálogo entre a faculdade e a advocacia.

Na ocasião, a presidente da Subseção, Dra. Andrea M. Valdevite, ressaltou a importância da integração entre a OAB e a comunidade acadêmica, destacando que a parceria representa um passo relevante para o fortalecimento institucional.

Também foram apresentadas as Comissões da OAB, e os estudantes foram convidados a participar das atividades da Casa do Advogado, que oferece espaço de acolhimento, aprendizado e aproximação com a prática profissional.

