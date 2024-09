Novo semáforo começa a funcionar na região central; saiba onde

Cruzamento das ruas Bento Carlos e José Bonifácio, no Centro, terá semáforo -

A Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) informa que nesta quarta-feira (25/09), realizará a ligação de novo semáforo no cruzamento da Rua Bento Carlos com a Rua José Bonifácio. O semáforo fará controle do direito de passagem no cruzamento, na medida em que promove distribuição adequada dos tempos destinados a cada movimento do trânsito de veículos e pedestres.

A SMTT esclarece que as ações a serem promovidas tem como finalidade proporcionar segurança viária para trânsito de veículos e pedestres, mitigando os fatores de risco de acidentes, melhorias na fluidez e redução dos conflitos no cruzamento. A Secretaria recomenda aos motoristas à atenção a sinalização de trânsito e as preferências de passagens no cruzamento mencionado.

