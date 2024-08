Novo radar entra em operação na rodovia São Carlos/Ribeirão Preto na segunda-feira (2)

SIGA O SCA NO

Rodovia SP-318 terá novo radar - Crédito: reprodução

A Arteris ViaPaulista informa que cinco novos radares fixo de fiscalização de velocidade entrarão em operação a partir do dia 2 de setembro (segunda-feira) em diferentes rodovias sob gestão da empresa. Os aparelhos foram homologados pelo DER-SP (Departamento de Estradas de Rodagem) e a decisão publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo na segunda-feira (26).

A SP-318 (Rodovia Engenheiro Thales de Lorena Peixoto Júnior), que liga São Carlos a Ribeirão Preto, terá um equipamento instalado no km 237+072, sul, em São Carlos, com velocidade máxima permitida de 80 km/h.

A Arteris ViaPaulista diz que não tem a atribuição de fiscalizar ou aplicar multas – que são processadas pela tecnologia dos equipamentos. A gestão dos dados e de multas são atribuições do Poder Público por meio do DER – Departamento de Estradas de Rodagem e da Polícia Militar Rodoviária.

Demais radares que passarão a funciona na segunda-feira (2).

