Novo radar começa a funcionar nesta segunda-feira na estrada São Carlos - Ribeirão Preto

Radares -

Um novo radar começa a operar nesta segunda-feira (2), na SP-318 (Rodovia Engenheiro Thales de Lorena Peixoto Júnior), que liga São Carlos a Ribeirão Preto. O novo equipamento foi instalado no km 237+072, sul, região do Damha, com velocidade máxima permitida de 80 km/h.

A Arteris ViaPaulista diz que não tem a atribuição de fiscalizar ou aplicar multas – que são processadas pela tecnologia dos equipamentos. A gestão dos dados e de multas são atribuições do Poder Público por meio do DER – Departamento de Estradas de Rodagem e da Polícia Militar Rodoviária.

Demais radares que passarão a funciona na segunda-feira (2).

