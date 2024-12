Novo museu deve ter 50% do acervo

Em nota, a Secretaria Municipal de Comunicação informou que “a Prefeitura mantém negociações para estabelecer uma nova parceria com a Associação Museu Asas de Um Sonho. As novas condições e viabilidade devem ser discutidas a partir do começo de 2025”. Já é certo que o empresário Marcos Amaro estará na cidade para se reunir com o prefeito eleito Netto Donato (PP) para definir dos detalhes da parceria entre a Amaro Aviation, empresa de compartilhamento de aeronaves, gerenciamento de frotas e táxi-aéreo, a Prefeitura e o investidor. Amaro já levou algumas naves para Itu e deverá transferir, de forma gradual, várias outras para Itu (SP).

É provável que a parceria firmada preveja a visitação gratuita em todos ou em alguns dias em troca de um subsídio do governo municipal para a manutenção das naves e do local. O novo museu deverá ser implantado às margens da Rodovia SP-318 (Thales de Lorena Peixoto) no Distrito de Água Vermelha.





O Museu Asas de Um Sonho, que funcionava na antiga TAM, hoje LATAM está fechado há oito anos.



O empresário e artista plástico Marcos Amaro inaugurou no dia 10 de agosto um museu aéreo no município de Itu, a 94 quilômetros de São Paulo, com uma exposição especial, denominada “Santos-Dumont – Pioneiros da Aviação”.

Na ocasião, abriu a exposição inédita com réplica do 14-Bis e do Demoiselle, além dos históricos aviões São Paulo, desenvolvido por Dimitri de Lavaud, e Blériot XI, por Louis Blériot.

Porém, mais de 90% das aeronaves do antigo Museu da TAM, que abrigava cem aeronaves, todas históricas, entre elas o Lockheed Constellation e o Supermarine Spitfire, da 2ª Guerra Mundial, bem como os Fokker F-27 e F-100, continuam em São Carlos.

Marcos Amaro é filho do comandante Rolim, que fundou a TAM e o museu junto de seu irmão, João Amaro. Amaro é também empreendedor na aviação, fundador da Amaro Aviation, empresa de compartilhamento de aeronaves, gerenciamento de frotas e táxi-aéreo.

O imbróglio em torno do tema ganhou a grande mídia brasileira com publicação de reportagem no jornal O GLOBO no dia 20 de abril. A imprensa de Itu e região também ficou alvoroçada com a possiblidade de ganhar uma grande atração turística.

Atualmente, o acervo aeronáutico está em um espaço de 25 mil metros quadrados da companhia LATAM, criada em 2010 a partir da fusão da TAM com a chilena LAN. A empresa que faz manutenção de aeronaves pretende ampliar o MRO no espaço onde está o acervo do antigo museu.

O novo Museu Aéreo “Asas de um Sonho” deverá funcionar em São Carlos com cerca de 50% das 100 naves históricas do acervo da Família Amaro. Para viabilizar a atração turística internacional deve ser firmada, no início de 2025, uma PPP (parceria público privada) com um empresário que viabilizaria um galpão de 16.000 metros quadrados para abrigar os aviões. Dono do acervo, Marcos Amaro deverá dividir o museu em duas unidades, sendo uma em São Carlos e outra no município de Itu (SP)