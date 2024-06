Novo Cemei de água vermelha será entregue em julho

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos vai entregar no mês de julho as obras de construção do novo prédio do Centro Municipal de Educação (Cemei) Santo Piccin, um investimento de R$ 3,2 milhões que vai oferecer aumento efetivo de vagas escolares no distrito de Água Vermelha.

O atual prédio do Cemei atende 125 crianças, já o novo poderá atender até 130 crianças no período integral e 260 no meio período, permitindo dessa forma atender a demanda de muitos pais que trabalham fora de casa e precisam deste atendimento público municipal na área de educação.

“O Cemei Santo Piccin atende crianças de 1 a 6 anos e foi uma reivindicação do vereador Roselei Françoso com viabilização do terreno em 2019. Os recursos foram conquistados pelo município junto ao Banco do Brasil. Essa unidade escolar vai atender os alunos de Água Vermelha e das chácaras de recreio, e de toda a região”, ressaltou Paula Knoff, secretária de Educação.

Edson Amaral, diretor do Departamento de Administração da Região 8, da Secretaria Municipal de Administração Regional, garante que é uma obra muito esperada pela comunidade do distrito. “A construção da escola teve início em 2021, a primeira empresa não conseguiu cumprir o contrato, foi penalizada pela Secretaria Municipal de Obras Públicas e foi recontratada a segunda etapa por R$ 1.500.000,00 com aditamento, uma vez que a escola estava com 65% das obras executadas. Agora alunos, professores e servidores vão poder frequentar um prédio mais moderno e amplo”.

A Prefeitura de São Carlos também está construindo um Centro Municipal de Educação Infantil (Cemei) no Residencial Ipê Mirim. Composto por uma área total de 1.575 m², sendo 860 m² de área construída, o Cemeiterá, inicialmente, seis salas de atendimento abrigadas em sua estrutura, sendo cinco salas de aula e uma sala multiuso, investimento de R$ 3,2 milhões. Cada sala comporta até 24 alunos, permitindo que a escola atenda até 288 alunos por meio-período ou 144 alunos em período.

