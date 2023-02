Novas turmas do CDCC Maker começarão em março

SIGA O SCA NO

CDCC São Carlos - Crédito: divulgação

O Centro de Divulgação Científica e Cultural (CDCC-USP) oferece ao público jovem uma atividade inspirada no movimento Maker, cujo objetivo é o desenvolvimento de projetos de tecnologia que atuem na resolução de problemas do cotidiano, seguindo a proposta “faça você mesmo”.

O CDCC Maker, como é chamada a iniciativa, tem encontros semanais que começam em março e vão até dezembro do presente ano. Serão duas turmas que se reunirão, uma às terças das 14h às 17h e outra às quintas-feiras, das 8h às 11h. A participação é gratuita, não requer conhecimentos prévios e é aberta a alunos que estejam cursando do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental.

Os encontros são planejados e acompanhados pelos monitores do CDCC, que são alunos de graduação dos cursos da USP. Neles será possível aprender técnicas básicas de programação e de uso de ferramentas, além de conhecer e obter produtos de impressora 3D e cortadora a laser.

Os interessados devem preencher a ficha de inscrição e entregar na portaria do CDCC entre os dias 27 de fevereiro e 4 de março. É possível fazer o download da ficha de inscrição clicando aqui.

A ficha de inscrição também pode ser obtida já impressa presencialmente na portaria do CDCC a partir de 27 de fevereiro, nos seguintes horários:

Segunda-feira: das 14h às 18h

Terça a Sexta-feira: das 8h às 12h e 18h

Sábados: das 9h às 12h

As vagas são limitadas a 12 alunos por turma (24 no total). Caso os interessados excedam esse número, a distribuição das vagas será por critérios de paridade de gênero, prioridade aos alunos de escola pública, motivações para a participação e ordem de inscrição.

Os encontros acontecerão nas dependências do CDCC, que está localizado na Rua Nove de Julho, 1227, Centro – São Carlos, SP.

Mais informações: (16) 3373-9157 com Antônio Carlos.

