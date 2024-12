Nova praça será inaugurada na divisa dos bairros Jardim Brasil e Jardim Cardinali

Nova Praça será inaugurada no Jardim Cardinalli - Crédito: divulgação

Os moradores dos bairros Jardim Brasil e Jardim Cardinali, em São Carlos, terão um novo espaço público para atividades físicas e lazer ainda neste mês. Atendendo a uma solicitação da Associação Comercial e Industrial de São Carlos (ACISC), a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Obras Públicas, contratou a empresa T5 para a construção da “Praça da ACISC”. Localizado na Rua General Osório, o novo espaço ocupa uma área pública em frente ao Bosque das Cerejeiras e à Casa de Nazaré, e recebeu um investimento de R$ 571,9 mil.

O projeto inclui pista de caminhada com iluminação, bancos, escadas de acesso, paisagismo e um parque infantil com brinquedos de madeira. Cercada por vegetação e margeada pelo Córrego Lazarini, a praça se integra ao ambiente natural, oferecendo conforto e bem-estar à população.

Segundo a Secretaria de Obras Públicas, a iniciativa vai além de proporcionar lazer: o espaço promove interação social, recreação e atividades culturais, além de melhorar a qualidade do ar, equilibrar o clima e abrigar espécies de pássaros e plantas.

“A obra que tem parceria da ACISC, deverá ser entregue até o final deste mês e já foram executadas as obras de instalação de piso, mobiliário com bancos, playground, com parquinho de areia, instalados corrimãos nas escadas e o paisagismo. Nós sabemos da importância da prática de atividades físicas e este local a céu aberto, arborizado, proporciona espaço adequado para a realização destas atividades e também momentos de lazer para as famílias do entorno do Jardim Cardinalli”, destaca o secretário municipal de Obras, Leonardo Lázaro.

A praça homenageia a ACISC, entidade com 93 anos de atuação (fundada em 22 de fevereiro de 1931), que reúne mais de 2.400 empresas de diferentes setores e desempenha um papel fundamental na defesa dos interesses da iniciativa privada. A instituição contribui para o desenvolvimento econômico e social de São Carlos, promovendo a integração de empreendedores e oferecendo serviços de assessoria aos associados.

Leia Também