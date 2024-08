Nova linha Arcoville/centro entra em operação na segunda; confira os horários

Crédito: divulgação

A Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) comunica que a partir da próxima segunda-feira (02/09), uma nova linha de ônibus entrará em operação. A nova linha 72 (Arcoville X Centro) vai atender, além do Arcoville, o Jardim do Bosque, Moradas, USP II, Faber 4 e SESC.



As partidas do Arcoville serão às 05:20, 06:50, 08:20, 09:50, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00, 18:50, 20:20 e 22:55. Já do centro os ônibus partirão às 06:05, 07:35, 09:05, 11:45, 13:15, 14:45, 16:15, 18:05, 19:35 e 22:15 de segunda a sábado.

