Nova frente fria vai chegar ao estado de SP trazendo chuva; veja quando

Pancada de chuva atinge São Carlos - Crédito: SCA

Quarta feira (18/12)



Massa de ar seco deixa o Tempo estável, com predomínio de sol, poucas nuvens e sem previsão de chuva no interior do estado de São Paulo. Apenas na faixa litorânea, há previsão de chuvas fracas e isoladas, devido aos ventos úmidos que sopram do oceano para o continente. Temperaturas elevadas.

Quinta-feira (19/12)



Manhã com poucas nuvens e sem chuva no estado de São Paulo. A partir da tarde, pancadas de chuva isoladas se formam em algumas regiões paulistas, principalmente no oeste e noroeste do estado. Temperaturas elevadas.

Sexta-feira (20/12) a domingo (22/12)



Uma nova frente fria se aproxima do estado de São Paulo, gerando áreas de instabilidade, com chuvas e trovoadas isoladas, a partir do oeste e sul do estado. No sábado esse sistema chega ao estado e mantém a condição de instabilidade. No domingo, o sistema desloca-se para o Rio de Janeiro e períodos de melhoria ocorrem no decorrer do dia, exceto nas faixas norte e leste do estado. Temperaturas máximas com leve declínio. (IPMET)

