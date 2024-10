Nova frente fria se aproxima de São Paulo e promete intensificar chuvas

SIGA O SCA NO

24 Out 2024 - 07h20

24 Out 2024 - 07h20 Por Redação

São Carlos pode ter temporal no final de semana - Crédito: arquivo SCA

Uma nova frente fria está se aproximando do estado de São Paulo e deve causar intensificação das instabilidades atmosféricas ao longo desta quinta-feira sexta-feira (25/10). A previsão aponta para um dia nublado, com pancadas de chuva e possibilidade de trovoadas em várias regiões do estado.

Moradores devem se preparar para um dia com maior volume de precipitação, especialmente nas áreas mais vulneráveis a alagamentos e deslizamentos.

A Defesa Civil recomenda que a população evite deslocamentos desnecessários, especialmente durante os períodos de maior intensidade das chuvas, e fique atenta aos alertas meteorológicos emitidos ao longo do dia.

Leia Também