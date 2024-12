Nova empresa contratada pela Prefeitura inicia limpeza na Getúlio Vargas

Compartilhar no facebook

Funcionários realizam limpeza - Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, iniciou a limpeza do canteiro central da Av. Getúlio Vargas nesta terça-feira (17/12), no primeiro ato de prestação de serviço da empresa Celebre, que assumiu a limpeza pública da cidade para os próximos seis meses.

Na segunda-feira (16/12), os funcionários da empresa fizeram a integração e, no dia seguinte, começaram efetivamente suas funções. Todos os colaboradores estão trabalhando com Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e maquinários novos. Na estrutura da corporação, também se destacam a disponibilização de banheiros químicos e de tendas de proteção para refeição e descanso dos funcionários, entre outras benfeitorias que colaboram para a execução de um serviço de qualidade.

O secretário municipal de Serviços Públicos, Marcelo Targas, recorda a necessidade da contratação de empresa de limpeza pública em especial nesta época do ano, em que a demanda aumenta por fatores climáticos. “Estamos em um período de chuvas e, com isso, o mato cresce muito, em até 4 a 5 cm por dia, então precisávamos de um ataque urgente nesta parte da manutenção”, afirma o secretário.

Ele mencionou que já existe um cronograma de execução de serviço para as próximas semanas e, com o tempo, a limpeza chegará em todos os bairros de forma efetiva. “Iniciamos pelas entradas da cidade e depois vamos para o Centro, para as praças e em toda São Carlos. Existe um cronograma para que, em aproximadamente 60 dias, seja possível fazer a cobertura de toda a cidade. E nós estaremos acompanhando e fiscalizando os trabalhos para deixarmos a cidade cada vez mais limpa”, finaliza Targas.

