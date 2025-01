4º Cultural Games no Parque do Bicão acontece no próximo domingo

No próximo domingo, 2 de fevereiro, o Parque do Bicão será palco do 4º Cultural Games, um evento que promete trazer de volta a nostalgia das brincadeiras e esportes das décadas de 1980 e 1990. Com atividades para crianças, jovens e adultos, o dia será repleto de práticas esportivas, cultura e diversão.

O destaque do evento será o 4º Torneio de Art Bets, uma modalidade que remete ao beisebol americano, mas com regras adaptadas ao contexto brasileiro. Embora não seja considerado um esporte profissional no Brasil, o Art Bets tem conquistado adeptos de todas as idades, unindo gerações em competições cheias de adrenalina e espírito esportivo.

Resgate de Valores e Integração Familiar

Idealizado pelo DJ Alex Tello, o evento faz parte do projeto "Reviver Resgatando Valores", que busca promover atividades que incentivem a interação social e a desconexão momentânea das telas e redes sociais. “Participar de uma competição como essa é um ganho inestimável para crianças, jovens e adultos, fortalecendo laços familiares e amizades em um ambiente saudável e divertido”, destaca Tello.

Programação Cultural e Inscrições

Além das competições, o evento contará com DJs para animar o público, apresentações de grupos de dança e oficinas de passinhos abertas para quem quiser aprender. A programação começa às 8h com a confirmação das inscrições.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até o dia 1º de fevereiro pelos números de WhatsApp (16) 99100-3746 ou 99199-2699. Os organizadores também sugerem uma contribuição solidária de 1kg de arroz ou feijão, que será destinado a famílias carentes da cidade.

Serviço

Local: Parque do Bicão, Av. Maria Consuelo Brandão Tolentino, S/N – Jd. Bicão

Horário: A partir das 8h

Inscrições: Gratuitas pelo WhatsApp

Contribuição Solidária: 1kg de arroz ou feijão (opcional)

Não perca a oportunidade de reviver momentos especiais e participar de um evento que promete diversão, nostalgia e integração para toda a família!

