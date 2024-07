Norte-americana Marlabs planeja gerar 500 vagas de emprego em São Carlos

SIGA O SCA NO

Marcos Chiodi, diretor geral da Marlabs. - Crédito: SCA

A empresa norte-americana Marlabs anunciou um ambicioso plano de expansão que prevê a criação de 500 novas oportunidades de emprego na cidade de São Carlos até 2029. A iniciativa faz parte do compromisso da empresa em contribuir para o desenvolvimento de soluções digitais ao redor do mundo, utilizando tecnologias avançadas como automação, bem como inteligência de dados e inteligência artificial (IA).

Em maio de 2023, a Marlabs adquiriu a empresa são-carlense Monitora Soluções Tecnológicas, instalada no Passeio São Carlos. Com a conclusão da integração, a partir de agora a Monitora Soluções Tecnológicas passa operar exclusivamente sob a marca Marlabs.

A Marlabs é reconhecida por sua excelência em soluções tecnológicas, com presença nos Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Reino Unido, Índia e agora no Brasil.

Em São Carlos a empresa possui cerca de 200 profissionais da área de tecnologia, sendo 50% com residência local, oriundos da USP, UFSCar, IFSP e Unicep. O diretor-geral do Brasil da marca, Marcos Chiodi, afirmou que a empresa pretende criar 500 vagas em cinco anos, nas áreas de inteligência artificial, dados, hiper automação, desenvolvimento customizado e design de serviço.

“Nós damos preferência para as pessoas que são tecnicamente capazes e competentes, tanto na questão de potencial quanto de entrega. É lógico que a idade traz consigo a experiência, é difícil encontrar uma pessoa especialista na área de tecnologia com 18 anos, apesar de que pode acontecer. Mas é importante salientar que não focamos na idade e, sim, em tempo de experiência na área de tecnologia”, frisou Marcos Chiodi, ressaltando que o mercado demanda por profissionais especialistas, com mais de oito anos de experiência, mas não descartou a contratação de cargos de nível júnior e estagiários.

CEO Thomas Collins - Foto SCA

Marlabs

A escolha do Brasil, e especificamente de São Carlos, foi motivada pelo impressionante pool de profissionais tecnicamente habilidosos na região. A cidade é lar de duas das mais renomadas instituições de ensino do país, a Universidade de São Paulo (USP) e a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). Todos os anos, estas instituições formam inúmeros profissionais qualificados na área de Tecnologia da Informação (TI), proporcionando à Marlabs um acesso valioso a talentos locais. A proficiência em inglês dos profissionais locais também foi um fator decisivo, tornando-os adequados para o mercado de terceirização de serviços tecnológicos, especialmente no campo da Inteligência Artificial.

A expansão no Brasil faz parte do plano global da Marlabs, que visa um crescimento anual de 30% a 40%. A empresa tem como meta alcançar um faturamento de US$ 500 milhões (cerca de R$ 2,5 bilhões) até 2028. Além disso, a Marlabs planeja transformar o Brasil em um hub estratégico de negócios na América Latina, fortalecendo sua presença e competitividade na região

Com a aquisição, a Marlabs projeta dobrar sua receita até 2027, impulsionada pela crescente demanda por soluções de Inteligência Artificial e serviços nearshore. Antes da aquisição, apenas 10% da receita da operação brasileira, sediada em São Carlos, provinha de serviços nearshore. Um ano depois, essa participação aumentou para 33%, com a expectativa de alcançar 70% nos próximos três anos.

Com essa movimentação, a Marlabs não apenas investe no desenvolvimento de suas operações, mas também contribui significativamente para a economia local, gerando empregos e estimulando o mercado de tecnologia em São Carlos. A expectativa é que a presença da empresa impulsione ainda mais a inovação e o crescimento do setor tecnológico na cidade e no país.

A Marlabs, conhecida por atender mais de 30 empresas da Fortune 500 globalmente, destaca-se pela criação de soluções digitais inovadoras utilizando Inteligência Artificial, Dados, HyperAutomation, Desenvolvimento Customizado e Design de Serviços. A integração da Monitora promete alavancar ainda mais a robustez da Marlabs, permitindo que a empresa compita com grandes players do mercado brasileiro, oferecendo uma experiência de atendimento personalizada.

“O CEO da Marlabs, Thomas Collins, afirmou que a empresa comprou a Monitora por duas razões. “O mercado brasileiro é muito atrativo e nós queriam crescer dentro do mercado Brasileiro e, segundo, faz parte de nossa estratégia o crescimento em três anos da empresa.

Futuramente a empresa pretende abrir um escritório comercial em São Paulo.

Leia Também