No Dia da Consciência Negra, boneco enforcado é pendurado em cruzamento no centro de São Carlos

Boneco foi pendurado em uma placa de sinalização: fato causou indignação - Crédito: Antonio Stefani

Uma cena, no mínima dantesca, que causou repulsa e indignação. E que poderá se transformar em investigação policial. Nesta quarta-feira, 20, feriado nacional e onde é resgatado o Dia da Consciência Negra, um boneco negro, com uma corda no pescoço, foi colocado em uma placa de sinalização na esquina das ruas São Sebastião com a São Joaquim, no centro de São Carlos.

O boneco, foi colocado horas antes da 2º Marcha pela Memória Negra – Voz e Direitos Iguais para as Pessoas Negras, que reuniu aproximadamente 500 pessoas.

A passeata percorreu as principais vias da cidade, como a Avenida São Carlos e as ruas Padre Teixeira e 13 de Maio. A concentração final foi no tradicional Clube Flor de Maio, onde as pessoas se encontravam em anos passados.

O São Carlos Agora buscou informações sobre o ocorrido e em contato com Vlamir Mendes, ele salientou que, como cidadão, foi convidado a participar da Marcha. “Isso entristece a gente”, lamentou. “É um sentimento de tristeza para comunidade negra. Colocar esse boneco justamente No Dia da Consciência Negra é um ato desumano”, completou.

