Nivel de córrego na marginal sobe e pode transbordar a qualquer momento

Córrego está prestes a transbordar - Crédito: Prefeitura Municipal

A Prefeitura Municipal informou agora há pouco que caso o nível do córrego continue a subir a Avenida Francisco Pereira Lopes no sentido rotatória do Cristo/USP também poderá ser interditada.

Imagens mostram o córrego prestes a transbordar. O motorista deve buscar rotas alternativas.

Ainda segunda a Prefeitura Municipal, não há ocorrências de alagamentos no CDHU e nem na Praça Itália.

Segundo a Defesa Civil, até às 7h30 já choveu o equivalente a 60.8 mm.

