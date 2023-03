Netto Donato comemora reabertura do Museu da Tam: “Eu mal posso esperar para que todos possam visitar"

Netto Donatto, Paulo Cruvinel, Luís Garmendia, João Amaro - Crédito: reprodução redes sociais

O secretário de Governo, Netto Donato, usou as redes sociais para confirmar e comemorar a reabertura do Museu da Tam, “Sim, a reabertura do Museu Asas de Um Sonho é uma realidade”, disse na postagem realizada na noite de ontem (6).

Donato disse ainda que esteve no museu há alguns dias junto com presidente da Associação Asas de um Sonho, João Amaro, o Secretário de Comunicação, Leandro Severo e do Secretário Adjunto de Trabalho, Emprego e Renda, Luís Garmendia, além de Paulo Cruvinel, da Embrapa. “Eu mal posso esperar para que todos possam visitar - ou revisitar - este local incrível. Será um grande ganho para a cidade, que terá mais um local de passeio, história e visitação. Além de um ponto turístico com projeção internacional, que trará muitos turistas para São Carlos”.

O Museu da TAM é considerado o maior da América Latina no segmento de aviação, e conta com o maior acervo particular do mundo, o Museu foi aberto ao público em novembro de 2006, fechou em 2008 para reforma, reinaugurou em 2010 e encerrou novamente as atividades em 29 de janeiro de 2016.

Para o prefeito Airton Garcia o fato da reabertura do Museu ao público é importante para todo o mundo. “A cidade ganha, a região ganha, o Brasil inteiro ganha. No Museu há vários aviões históricos, usados por nossa Força Aérea na Segunda Guerra Mundial e aviões que representam a indústria brasileira. A reabertura vai movimentar o turismo em São Carlos”, avalia o prefeito de São Carlos.

O museu deve ser reaberto para a visitação pública até maio. O investimento por parte da Prefeitura de São Carlos para a manutenção do espaço deve ser de aproximadamente R$ 700 mil por ano.

