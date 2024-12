Natal Solidário muda de data e será dia 22 no São Carlos 8

Evento no São Carlos 8 deve reunir mais de mil crianças - Crédito: Divulgação

A tão aguardada semana que antecede o Natal chegou e com ela, a emoção fica à flor da pele, com a realização de ações sociais por toda São Carlos.

Uma delas será o Natal Solidário - Criança Feliz, idealizado pela voluntária Karina Carlos. A ação social mudou de data. Anteriormente seria realizado no dia 15, mas a organização optou por alterar a data e realizar o evento neste domingo, 22, no São Carlos 8. A chegada está prevista no bairro para às 10h. O Papai Noel irá chegar em carreata com os brinquedos, balas, pirulitos e muita diversão. Junto com o Bom Velhinho, sua companheira Mamãe Noel que esse ano irá acompanhada da Bela do filme “A Bela e a Fera”. E com um personagem super querido: o Leonel, o Leão do Mundo Animal. Juntos farão a distribuição de mais de mil brinquedos para as crianças que comparecerem à festa.

O Natal Solidário – Criança Feliz conta com o apoio da Polícia Militar na logística e no auxílio ao trânsito durante a carreata. O Corpo de Bombeiros está presente com uma viatura e os agentes de trânsito. A carreata irá passar pela Vila Prado e Avenida São Carlos.

“Quero já agradecer a todos que participaram para que a festa possa ser realizada. Ao coronel Cesar Cardeal meu muito obrigada. Ao Major Paulo Nucci que retornou para a cidade e continuou a apoiar nosso projeto. O Corpo de Bombeiros que participa todos os anos. Aos meus amigos que sempre estão presentes. E obrigada ao São Carlos Agora por estar sempre divulgando nosso projeto. E um Feliz Natal a todos”, disse Karina.

Leia Também