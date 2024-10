Natal Solidário Criança Feliz irá visitar o São Carlos 8 em 2024

Papai Noel fará a gesta da garotada no São Carlos 8 - Crédito: Divulgação

O final do ano se aproxima e com ele as festas natalinas, período em que pessoas se unem para ações solidárias e procuram levar felicidade para famílias carentes.

Uma das ações praticadas em São Carlos há mais de dez anos tem em Karina Carlos a idealizadora. Natal Solidário Criança Feliz irá acontecer no domingo, 15 de dezembro e após cinco anos, retorna ao São Carlos 8, com a perspectiva de atender mais de mil crianças. Esta é a estimativa de Karina. A chegada ao bairro será por volta das 8h e o local escolhido é a Avenida Cônego Alberico Volpe. As ruas em volta serão interditadas pelos agentes de trânsito. Segundo ela, a carreata sairá da Vila Prado, segue até a Avenida São Carlos e na sequência irá para o local da festa.

Para o Natal Solidário deste ano, Karina disse que o evento conta com total apoio da Polícia Militar. “Desde o caminhão para levar os brinquedos, policiamento para a carreata e na organização. A presença do Corpo de Bombeiros também está confirmada, para maior segurança”, disse, salientando que serão dados vários brinquedos, dentre eles bolas, carrinhos, bonecas, kits de maquiagens, balas, pirulitos e chocolates. “Do jeito que a criançada gosta. O Papai Noel também estará presente e chegará com trio elétrico fazendo muita festa”, garantiu.

Outro ponto abordado por Karina é que em 2024 seria o último ano do seu projeto social. Porém, com o passar dos meses, ocorreram mudanças positivas e a permanência da ação social aos finais dos anos.

“Em 2024 anunciei que seria o último ano do projeto. Mas mal sabia os planos que viria pela frente. Tanto com pessoas que apareceram na minha vida, como com a volta do hoje Coronel Cardeal que conheço desde quando iniciei o projeto. Que me fez com que desse continuidade a esse projeto tão lindo. Com apoio do Major Nucci que está de volta na cidade e que sempre esteve me apoiando. Com isso e claro, com sentimento de que devo continuar, estou aqui, anunciando novamente a festa que preparo junto com meus amigos para alegrar essa época tão linda”, afirmou.

De acordo com ela, brinquedos e guloseimas poderão ser doadas nos seguintes endereços: rua São Joaquim, 1980 - Cafeteria Kafé Empório (horário comercial das 8 às 18h) e no 38º Batalhão da Polícia Militar, no centro de São Carlos.

“Gostaria de pedir a todos que queiram doar e fazer uma criança feliz que entregue nesse local ou me envie uma mensagem via WhatsApp (16 997401500) que eu vou buscar. Fazer uma criança feliz é um sentimento inexplicável e mostrar a ela que a magia do Natal existe, não tem preço. Conto com todos vocês”, finalizou.

