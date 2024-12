Natal Solidário atende mais de mil crianças no São Carlos 8

Compartilhar no facebook

Evento que contou com o apoio da PM, distribuiu 1,2 mil brinquedos - Crédito: Divulgação

Um domingo de muita felicidade para crianças do São Carlos 8, que foram agraciadas com o Natal Solidário – Criança Feliz, idealizado pela ativista Karina Carlos e que contou com o apoio de voluntários, da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e de agentes de trânsito.

Uma carreata antecedeu a ação social realizada domingo, 22, e que terminou no São Carlos 8, quando mais de mil crianças foram atendidas pela ação social com a distribuição de 1,2 mil brinquedos, todos devidamente embrulhados e em bom estado. “A carreata passou pelas principais rua da cidade, distribuindo balas e pirulitos.

Gostaria de agradecer a todos os envolvidos para que tudo saísse bem A Polícia Militar, Corpo de Bombeiros que sempre nos dão apoio. Os agentes de trânsito que interditaram as ruas para maior segurança a todos. Obrigada àqueles que doaram e com certeza fizeram o Natal mais feliz. Desejo um Feliz Natal para todos e um 2025 cheio de bençãos”, finalizou Karina.

