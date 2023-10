Na USP São Carlos, “Ciência às 19 horas” apresenta “Surpresas da Teoria Quântica”

Crédito: Divulgação

O Instituto de Física de São Carlos (IFSC/USP) apresenta no próximo dia 17, terça-feira, às 19h, no Auditório “Prof. Sérgio Mascarenhas”, mais uma edição do programa “Ciência às 19 Horas” com a participação do Prof. Marcelo Terra Cunha (Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica - Unicamp), que dissertará sobre o tema “Surpresas da Teoria Quântica”.

Nos dias atuais, a palavra quântica aparece frequentemente. Mas o que ela significa? Quais as novidades que ela trouxe à nossa forma de entender o mundo?

Nesta palestra - que não supõe da audiência conhecimentos de quântica -, o palestrante irá propor um jogo que traz com ele a essência da teoria quântica.

A palestra convida a falar de algo simples de se imaginar, mas cuja compreensão exige que se abandonem alguns preconceitos que as explicações clássicas costumam imprimir às nossas mentes. Quem quiser encarar essa viagem, é só acompanhar esta palestra.

