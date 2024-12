Parceria público privada pode reabrir Museu da TAM em São Carlos

Museu da TAM em 2014 - Crédito: JCMA/Creative Commons

De acordo com fontes da Prefeitura Municipal de São Carlos, o Museu Asas de um Sonho, que funcionava na antiga TAM, hoje LATAM, e que está fechado há oito anos, poderá, a partir do próximo ano, no governo do prefeito eleito Netto Donato (PP), ser transferido para um galpão na Rodovia Engenheiro Thales Lorena Peixoto Jr. (SP-318), através de uma PPP (Parceria Público-Privada).

A modalidade da parceria está sendo debatida com as partes interessadas, mas é certo que o empresário que assumir a responsabilidade de abrigar o museu aéreo terá que investir em uma área de 16 mil metros quadrados, que deverá ser coberta para reunir o acervo de quase 100 aeronaves históricas. Detalhes como a Prefeitura irá subsidiar o museu e abrir a visitação ao público em geral ainda estão em fase de acertos.

O empresário e artista plástico Marcos Amaro chegou a anunciar para o dia 10 de agosto deste ano a “reinauguração” do museu aéreo no município de Itu, a 94 quilômetros de São Paulo, com uma exposição especial denominada “Santos-Dumont – Pioneiros da Aviação”.

Porém, ele apresentou apenas um miniacervo, com réplicas do 14-Bis e do Demoiselle, além dos históricos aviões São Paulo, desenvolvido por Dimitri de Lavaud, e Blériot XI, por Louis Blériot.

Mais de 90% das aeronaves do antigo Museu da TAM, que abrigava cem aeronaves, todas históricas, entre elas o Lockheed Constellation e o Supermarine Spitfire, da 2ª Guerra Mundial, bem como os Fokker F-27 e F-100, nunca deixaram o município de São Carlos.

Filho do fundador da TAM, Rolim Amaro, o empresário Marcos Amaro é também empreendedor na aviação, fundador da Amaro Aviation, empresa de compartilhamento de aeronaves, gerenciamento de frotas e táxi aéreo.

“Quero dar continuidade ao sonho de meu pai e meu tio, que montaram esse incrível acervo com muito esforço e ao longo de muitos anos”, comenta Marcos Amaro. O museu também contará com diversos objetos pessoais que pertenceram a Rolim e um espaço em homenagem a ele.

O imbróglio em torno do tema ganhou a grande mídia brasileira com a publicação de uma reportagem no jornal O Globo ainda no primeiro semestre, no dia 20 de abril. A imprensa de Itu e região também ficou alvoroçada com a possibilidade de ganhar uma grande atração turística.

À revista ASAS, Marcos Amaro confirmou que parte da mostra poderá estar em exibição ainda este semestre. Segundo ele, terão prioridade os caças Supermarine Spitfire, Vought F4U Corsair e Messerschmitt Bf-109, da Segunda Guerra Mundial, e os Fokker 100 e Fokker 27 operados no passado pela TAM. “Estamos ainda em negociação e estudo. As demais aeronaves vão chegar aos poucos ao longo do tempo”, afirmou ele à revista na época.

O acervo aeronáutico está em um espaço de 25 mil metros quadrados da companhia LATAM, criada em 2010 a partir da fusão da TAM com a chilena LAN. A empresa, que faz manutenção de aeronaves, pretende ampliar o MRO no espaço onde está o acervo do antigo museu.

Em abril, o jornalista Luiz Antonio Garmêndia, que atualmente atua na comunicação da Prefeitura de São Carlos, afirmou que a mudança do Museu Asas de um Sonho para outra cidade não é tão simples como foi publicado na grande imprensa e na mídia especializada em aeronáutica.

Garmêndia afirmou, na época, que a Prefeitura de São Carlos tem um protocolo com a Associação Asas de um Sonho, responsável pelo acervo, para a reabertura do museu. “Nas negociações, a Prefeitura assume todos os custos de manutenção, limpeza e segurança para que o museu abra aos finais de semana, sem cobrança de ingresso. Desde o fechamento, a gestão Airton Garcia foi a única a buscar uma alternativa para a reabertura e permanência em São Carlos”, destaca ele.

Ele relata ainda que, como as instalações estão na área de responsabilidade da LATAM, falta a concordância da empresa, que não teria nenhum tipo de custo, para o funcionamento. “Conforme contato nesta semana, Prefeitura e Associação mantêm as tratativas para a reabertura. Vale lembrar que, quando da incorporação da TAM pela LAN, formando a LATAM, foi firmado contrato registrado que garante a permanência do museu onde se encontra por mais 40 anos”, completa ele.

LATAM DESCONVERSA

Indagada sobre o Museu Asas de um Sonho, a empresa LATAM emitiu uma nota que não diz absolutamente nada, esquivando-se totalmente do assunto. “O Museu Asas de um Sonho é uma associação independente, e seu acervo não pertence à LATAM. As informações devem ser buscadas com os responsáveis pela associação e seu acervo”, afirmou a empresa aérea.

AMARO CONCORDA EM MANTER ACERVO EM SÃO CARLOS

Marcos Amaro admite manter parte do acervo em São Carlos. “Estou estudando possibilidades junto à prefeitura da cidade para encontrarmos soluções viáveis para que uma parte do acervo fique em São Carlos”, diz.

Leia Também