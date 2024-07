Museu Asas de um Sonho, antigo Museu TAM, será reaberto no dia 10 de agosto em Itu

Museu da TAM em 2014 - Crédito: JCMA/Creative Commons

O Museu Asas de um Sonho, antigo Museu TAM, reabre suas portas em Itu (SP) no dia 10 de agosto. A nova sede abrigará parte do acervo de mais de 100 aeronaves históricas, como o Lockheed Constellation e o Supermarine Spitfire, além de objetos pessoais de Santos-Dumont.

A exposição de reabertura, "Santos-Dumont - Pioneiros da Aviação", contará com réplicas do 14-Bis e do Demoiselle, além de outros aviões históricos como o São Paulo e o Blériot XI. A mostra, organizada em parceria com a Fundação Santos-Dumont, celebra os pioneiros da aviação e homenageia o inventor brasileiro.

A iniciativa é do empresário Marcos Amaro, que já administra o FAMA Museu, também em Itu, é filho do comandante Rolim, fundador da TAM e do museu junto de seu irmão, João Amaro. Ele pretende levar outras aeronaves que estão São Carlos para Itu. O Museu da Tam em São Carlos está fechado há 10 anos.



Prefeitura diz que contrato garante Museu da TAM em São Carlos

A Prefeitura Municipal afirma que tem um protocolo com a Associação Asas de um Sonho, responsável pelo acervo, para a reabertura do Museu da TAM e que mantém as tratativas com a Associação para a reabertura em São Carlos.

"Nas negociações a Prefeitura assume todos os custos de manutenção, limpeza e segurança para que o museu abra aos finais de semana, sem cobrança de ingresso. Desde o fechamento a gestão Airton Garcia foi a única a buscar uma alternativa para a reabertura e permanência em São Carlos".

Como as instalações estão na área de responsabilidade da LATAM, falta a concordância da empresa, que não teria nenhum tipo de custo, para o funcionamento.

Segundo a Prefeitura Municipal, quando da incorporação da TAM pela LAN, formando a LATAM, foi firmado contrato registrado que garante a permanência do museu onde se encontra por mais 40 anos.

Com informações do portal Aeroin

Leia Também