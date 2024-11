Dia de Finados: Movimento é intenso no maior cemitério de São Carlos

Movimento intenso no cemitério Nossa Senhora do Carmo - Crédito: SCA

O São Carlos Agora esteve neste sábado (2), Dia de Finados, no cemitério Nossa Senhora do Carmo, o maior da cidade e encontrou movimento intenso, com dezenas de pessoas circulando no campo santo para prestar homenagem aos entes que partiram.Todos os portões ficaram abertos até às 18h

O Cemitério Nossa Senhora do Carmo possui 25 mil sepulturas, o Cemitério Santo Antônio de Pádua, localizado na Vila Prado, possui 2.000 sepulturas e o Cemitério de Santa Eudóxia, 1.000 sepulturas.

